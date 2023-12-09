Депутаты Европейского парламента, представители стран-членов и эксперты Европейской комиссии достигли соглашения по закону об искусственном интеллекте (ИИ). Соглашение было достигнуто после более чем 37 часов переговоров.

Об этом сообщает Politico.

Спорные вопросы, такие как прогнозируемое применение, распознавание лиц и использование ИИ правоохранительными органами, были решены, и ожидается, что потребуется больше технической работы над текстом закона, пишет издание.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что ЕС является первым континентом, который установил четкие правила использования ИИ, и это станет стартовой площадкой для стартапов и исследователей из ЕС.

Соглашение также предусматривает, что европейское законодательство должно быть оснащено мерами наблюдения и санкциями, а в Европейской комиссии будет создан офис по искусственному интеллекту. За наиболее серьезные правонарушения будут налагаться штрафы в размере до 7 процентов от оборота, с нижним пределом в 35 миллионов евро.

Ранее Сэм Альтман фактически подтвердил версию, что его уволили из OpenAI из-за сверхмощной и секретной новой системы искусственного интеллекта, которую он помогал создавать.

Также мы сообщали, что OpenAI уже разрабатывает GPT-5 - следующее поколение своей модели искусственного интеллекта.