Сэм Альтман фактически подтвердил версию, что его уволили из OpenAI из-за сверхмощной и секретной новой системы искусственного интеллекта, которую он помогал создавать.

Об этом пишет Daily Mail.

Несколько сотрудников предупредили совет директоров компании, что этот проект под названием Q* ("Q звезда") становится настолько продвинутым, что уже может сдавать экзамены по математике и выполнять задачи критического мышления. Альтман не воспринял их предупреждения всерьез.

В интервью Альтман не отрицал существование секретной программы, которая, по словам некоторых сотрудников, стала причиной его увольнения.

Альтман имел возможность отрицать существование Q* и отвергать его как необоснованный слух. Вместо этого он фактически его подтвердил:

"Никаких особых комментариев по поводу этой злосчастной утечки".

Специалисты, работающие в области искусственного интеллекта, предупреждают, что как только ученые-компьютерщики добьются создания общего искусственного интеллекта (AGI), он может стать более мощным, чем люди смогут с ним справиться, пишет издание.

"Они могли бы даже рассматривать людей как угрозу, которую необходимо устранить, привлекая Интернет и компьютерную инфраструктуру для реализации плана конца света", - говорится в материале.

Такие опасения согласуются с прогнозами экспертов о том, что однажды ИИ достигнет точки, известной как сингулярность, когда технологии станут более мощными и интеллектуальными, чем люди могут конкурировать, изменив ход нашей эволюции.

Бывший инженер Google Рэй Курцвейл однажды предсказал, что сингулярность появится к 2045 году.

Ранее мы сообщали, что OpenAI уже разрабатывает GPT-5 - следующее поколение своей модели искусственного интеллекта.