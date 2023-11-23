Cовет директоров компании OpenAI перед решением уволить Сэма Альтмана с поста гендиректора получил письмо от исследователей с предупреждением об опасном открытии.

Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, в письме речь шла об открытии в сфере искусственного интеллекта, которое может быть прорывом на пути к созданию суперинтеллекта и угрожать человечеству.

Речь идет о проекте под названием Q* (произносится как Q-Star), который, по мнению некоторых экспертов, может стать прорывом в поисках суперинтеллекта, также известного как искусственный общий интеллект (AGI). OpenAI определяет AGI как систему ИИ, которая умнее людей. Учитывая огромные вычислительные ресурсы, новая модель способна решать некоторые математические задачи, сообщил источник.

Как сказали Reutersдва источника, письмо от исследователей было одним из факторов в длинном списке жалоб правления, которые привели к увольнению Альтмана.

Альтмана уволили с формулировкой "не всегда был откровенен с советом директоров". Вчера стало известно, что он возвращается в OpenAI на должность CEO. Компания объявила о "достижении принципиальной договоренности", по которой Альтман вернется в OpenAI на должность с новым составом правления.

Недавно сообщалось, что OpenAI разрабатывает GPT-5.