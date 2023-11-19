Крупнейшие инвесторы OpenAI (компания, создавшая ChatGPT) требуют восстановить Сэма Альтмана на посту гендиректора после решения совета директоров уволить его в пятницу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущий инвестор компании, глава Microsoft Сатья Наделла выразил свое возмущение по поводу этого решения. Оно вызвало протесты и среди ученых, отвечающих за разработку ChatGPT.

По сообщениям СМИ, OpenAI уже проводит переговоры о возвращении Альтмана на пост CEO. Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Альтман открыт для возвращения в компанию. Однако, в случае своего восстановления в должности, он потребует изменений в структуре управления компанией.

Напомним, Сэма Альтмана уволили с формулировкой "не всегда был откровенен с советом директоров".

Об увольнении Альтману сообщил уроженец Нижнего Новгорода Илья Суцкевер, сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI.

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