Внешний мир. Опубликован первый трейлер фильма, созданного искусственным интеллектом
Нейросети научились создавать фильмы по заданным сценариям.
В соцсети Х, ранее известной, как Twitter, был опубликован трейлер фильма "The Outworld" (Внешний мир - Ред.), сделанного искусственным интеллектом. Его премьера запланирована на следующий год.
Для создания фильма использовалась комбинация разных нейросетей.
Leonardo сгенерировал картинки, Runway создал для них видео. Envato написал музыку.
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