Нейросети научились создавать фильмы по заданным сценариям.

В соцсети Х, ранее известной, как Twitter, был опубликован трейлер фильма "The Outworld" (Внешний мир - Ред.), сделанного искусственным интеллектом. Его премьера запланирована на следующий год.

Для создания фильма использовалась комбинация разных нейросетей.

Leonardo сгенерировал картинки, Runway создал для них видео. Envato написал музыку.

Ранее мы писали о том, что ChatGPT научился делать видеоролики. На одном из них ведущая голосом робота приглашает подписаться на канал.

Также мы писали о том, что китайская компания Infinix собирается первой интегрировать ChatGPT в смартфоны на Android.

И о том, что в Украине появились вакансии для специалистов по нейросети ChatGPT.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.