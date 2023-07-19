В США более восьми тысяч авторов подписали обращение к лидерам технологических компаний, включая Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc с требованием не использовать их работы для тренировки систем искусственного интеллекта (ИИ) без разрешения или компенсаций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Обращение опубликовано крупнейшей в США профессиональной организацией писателей - Гильдией авторов. Свои подписи под ним оставили в частности писатели Джеймс Паттерсон, Маргарет Этвуд и Джонатан Франзен.

Авторы в письме сетуют, что ИИ-системы "имитируют и механически повторяют" их язык, стиль, истории и идеи. "Миллионы книг, статей, очерков и стихов, защищенных авторским правом, стали "пищей" для нейросетей, бесконечной пищей, за которую никто не платит, - говорится в обращении. - Вы тратите миллиарды долларов на разработку ИИ-технологий. Было бы справедливо заплатить нам за использование наших произведений, без которых искусственный интеллект был бы банальным и исключительно ограниченным".

Среди других адресатов обращения – International Business Machines, OpenAI (разработчик чат-бота GPT), а также Stability AI.

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