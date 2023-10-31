Twitter (ныне - соцсеть Х) с момента покупки его американским бизнесменом Илоном Маском упал в цене на 55%.

Об этом пишет отраслевое издание The Verge со ссылкой на внутренние документы компании.

Если Маск выкупил Твиттер за 44 миллиарда долларов, то сейчас стоимость Х оценивается в 19 млрд (или 45 долларов за акцию).

Напомним, по данным СМИ, Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и даже цифровой банк.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен заблокировать соцсеть X в Европе. По информации источника издания, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать закон ЕС о цифровых услугах.

А в сентябре Илон Маск заявил о намерении сделать платным доступ в соцсеть Х (бывший Твиттер) всем пользователям. По его словам, это единственный способ противостоять ботам. Конкретную сумму платы он не называл, но отметил, что она будет ниже платной подписки X Premium, которая стоит $8 в месяц.

Напомним, летом Маск объявил о ребрендинге Твиттера, после чего публикации в соцсети стали называться "иксами", а не "твитами".

Также он говорил о необходимости сделать интерфейс этой соцсети более привлекательным.