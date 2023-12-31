Журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали в результате вечерней атаки РФ Харьков. Семь сотрудников находились в гостинице "Kharkiv Palace" в момент удара.

Об этом пишет ZDF.

После взрывов журналисты спустились в укрытие, однако украинский переводчик получила ранения. Известно, что у нее сломано ребро. Также ранение получил охранник.

"Раздается невероятно громкий стук, здание трясется – я нахожусь на пятом этаже гостиницы "Харьков Палас". Когда я открываю дверь своей комнаты, я вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли еще мои коллеги и какая часть этого здания еще сохранилась. Я сразу понимаю, что здесь что-то произошло и мне нужно как-то выбраться и найти свою команду", - рассказала журналистка телеканала.

ZDF осудил обстрел.

"Это очередная атака России на свободную прессу. Мы надеемся, что пострадавшие коллеги быстро выздоровеют", - заявила главный редактор ZDF Беттина Шаустен.

На видео - отель после обстрела.

Напомним, вчера вечером РФ ударила по центральной части Харькова. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.

В больницах на стационарном лечении находятся 13 пострадавших в результате обстрела Харькова.