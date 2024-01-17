Зеленский записал обращение. Фото: president.gov.ua

Появилось новое вечернее обращение президента Украины.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

  • Рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали действия на 2024 год, "и не только оборонительные".
  • Подвел итог своей поездке на Всемирный экономический форум в Давос. Сообщил, что представители правительства продолжают работу на форуме.
  • Рассказал о совещании с главой СБУ, в том числе обсуждалась ситуация с журналистами издания "Бигус.Инфо". Заявил, что давление на  работников прессы недопустимо.
  • Прокомментировал обстрелы Купянска и Херсона.

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