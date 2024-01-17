Появилось новое вечернее обращение президента Украины.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали действия на 2024 год, "и не только оборонительные".

Подвел итог своей поездке на Всемирный экономический форум в Давос. Сообщил, что представители правительства продолжают работу на форуме.

Рассказал о совещании с главой СБУ, в том числе обсуждалась ситуация с журналистами издания "Бигус.Инфо". Заявил, что давление на работников прессы недопустимо.

Прокомментировал обстрелы Купянска и Херсона.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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