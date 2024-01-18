Несколько известных в Украине журналистов, близких к западным структурам, в последнее время оказались в центре громких скандалов.

Один связан с основателем проекта по расследованиям госзакупок "Наші гроші" Юрием Николовым. С начала "большой войны" он расследовал коррупцию при закупках в ВСУ и вскрыл, например, скандальный случай с яйцами по 17 гривен за штуку.

Как сообщала на днях "Страна" со ссылкой на самого журналиста, к нему домой пришли некие люди, которые "ломились в дверь", призывали его идти в воюющую армию и обклеили дверь надписями вроде "Уклонист" и "Провокатор".

Об инциденте оперативно сообщили Telegram-каналы, близкие к Офису президента, разместив фото и видео.

Они написали, что к журналисты приехали "военные" с "повесткой". На видео они стучат в дверь, выкрикивают оскорбления и призывают хозяина квартиры идти в армию. Николов связывает этот случай со своей расследовательской деятельностью и называет это попыткой его запугать.

В группе же поддержки Николова прямо заявили (например, глава правления грантового Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин), что за "наездом" на журналиста стоит Банковая.

С властью в прозападных кругах связывают и второй резонансный случай с редакцией расследовательского проекта Bihus.Info. В интернет слили видео с прослушкой телефонных разговоров некоторых сотрудников, на которых они обсуждают покупку наркотиков, а также со снятыми скрытыми камерами сценами употребления "товара". Руководитель проекта Денис Бигус заявил, что, судя по видео, за коллективом следили на протяжении "месяцев" - "упорно, системно и долго" с целью "дискредитации работы команды". По его оценке, "это эпизод давления на независимые медиа". При этом сотрудников, которые употребляли наркотики, он уволил.

В этих историях стоит обратить внимание на некоторые важные вещи.

Во-первых, что касается команды Бигуса, то за ней велась вполне профессиональная слежка, что дает почву подозревать в этом силовые структуры Украины. И в таком случае слежка была бы невозможна без команды сверху.

Впрочем, власти быстро открестились от причастности к инциденту. Президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости давления на журналистов, а в СБУ сказали, что начали расследование по фактам прослушки и скрытой съемки сотрудников Bihus.Info. В то же время многие в непричастность властей не поверили.

Второе: показательно - и для ситуации с Николовым тоже, что под прессинг попали люди, связанные с западными структурами. Отметим, что давление на неугодные СМИ власти практикуют уже давно (один из самых ярких примеров - введение санкций СНБО против "Страны" в августе 2021 года). Однако до сих пор никогда не трогали медиа и журналистов, которые имеют тесные отношения с Западом.

В нынешних условиях, когда влияние западных партнеров на Украину, в том числе и на ее внутренние дела, казалось бы, неограниченное, это выглядит очень неожиданно.

Однако это далеко не первый подобный случай. Перед Новым годом, как уже писала "Страна", начался скандал с известным чешско-украинским бизнесменом, связанным с западными структурами Томашем Фиалой (он также является владельцем изданий "Украинская правда" и NV). Его обвинили в том, что он ведет бизнес в Крыму, а ряд СМИ написали, что под санкции СНБО за работу на аннексированном полуострове попали несколько связанных с Фиалой компаний. Пошли слухи, что под санкции может попасть и сам бизнесмен.

Тогда же мы отмечали, что в данном случае действиям команды Зеленского есть свое объяснение.

Президент, готовясь к переходу войны в длительную стадию, хочет полностью зачистить под себя политическое поле, оставшись на нем единственным игроком, показав всем, что "неприкасаемых" среди политиков и бизнесменов нет. И даже отношения с западными структурами и американским посольством более не являются "защитной грамотой".

Пока, правда, не очень понятно насколько далеко готова зайти Банковая в этом направлении, учитывая критическую важность отношений с западными союзниками. И нынешние действия похожи на прощупывание реакции США и ЕС. Будет ли она очень жесткой, либо же ограничится отдельными публикациями в СМИ и выражением "озабоченности", а на политическом уровне руководство стран Запада молчаливо согласится с тем, что украинской власти в условиях войны с Россией можно позволить окончательно уничтожить политическую конкуренцию, свободу слова и ограничить другие права граждан.

Исходя из реакции Запада, а также из ситуации с выделением помощи Украине (ее отсутствие может быть воспринято в ОП как получение права на денонсирование обязательств перед США и ЕС по внутренней политике), Банковая и будет планировать дальнейшие шаги.

Но в любом случае, чем дольше идет война, тем жестче власть будет закручивать гайки. Тем все меньше будет для населения "пряников", а все больше "кнутов", чтобы заставить людей "стойко переносить тяготы и лишения военного времени", а не обсуждать коррупцию и другие подобные вещи.

Среди прозападных активистов по этому поводу мрачные предчувствия. Шабунин уже прогнозирует, что украинские власти будут "физически утилизировать" и бросать в тюрьмы антикоррупционеров, журналистов-расследователей и прочих неугодных, а также примут закон, аналогичный российскому закону об иноагентах.

Подробности - в статье "Страны".

"Страна бесчувственных папуасов"

Случаи с журналистом Николовым и редакцией "Bihus.Info" вызвали большой резонанс.

Николов заявил, что 14 января возле дверей его квартиры появились неизвестные.

"Какие-то чуваки ломились в двери, кричали, чтобы я шел служить, обклеили двери бумажками. Меня дома не было… Поэтому эти уроды только напугали мою старенькую маму, которая после онкологии живет со мной", - написал Николов на своей странице в Facebook.

Он расценивает приход неизвестных как попытку его запугать.

"Вот интересно: чтобы что? Чтобы я завалил "п@здак" и прекратил разоблачать рукожопых коррупционеров? Так себе расчет", - говорит Николов.

По его словам, о произошедшем он сообщил в полицию, где пообещали открыть дело.

"Я заявил о препятствовании журналистской деятельности. Потому что ничего другого и правда не понимаю. Полиция в данный момент абсолютно адекватна, в Офисе генпрокурора говорят о контроле по делу. В общем, де-юре все выглядит норм", - отметил Николов.

Важно, что он сам и его группа поддержки, например Шабунин, обратили внимание, что эта история получила отражение в Telegram-каналах, близких к ОП.

"Почему я думаю, что это ОП? Потому что через 15 минут после "провокахи" информация о ней появилась на придворной Telegram-помойке ОП. ОП может очень легко опровергнуть это предположение - достаточно задержать провокаторов, а через них - организаторов и заказчиков", - написал Шабунин в своем Telegram-канале.

Николов в интервью Radio NV сказал, что в одном из Telegram-каналов из так называемого пропрезидентского пула появилось возможное объяснение "атаки" на него.

"Взяли мою цитату из выступления на программе "УП-чат" в "Украинской правде". Это было несколько недель назад, когда я критиковал Владимира Зеленского за его пассивную позицию по мобилизации и тому подобное, что, скажем так, представители президента и он сам делают генерала Залужного виновным в том, что происходит… Мол, за это мне и прилетело", - говорит Николов.

При этом, комментируя тему причастности власти к инциденту, он, ссылаясь на свои источники, допускает, что мог стать жертвой конфликта внутри ОП: "Могла быть подстава одного "подъезда" Банковой против другого. Или это может быть какая-то даже коммерческая заказуха от кого-то из обиженных моими публикациями, где не учли масштабы того, что можно замутить".

Но тем самым заказчики, по мнению Николова, "просто дают сейчас аргументы всем говорить, что Украина — это страна каких-то бесчувственных папуасов, где свобода слова — ничто".

Слежка за "Бигус.инфо"

Вскоре произошел инцидент с командой Bihus.Info. Как уже говорилось, часть ее сотрудников оказались героями видеоролика, выложенного на малоизвестном сайте. Смонтированы были куски телефонных разговоров с обсуждениями покупки наркотиков, в том числе синтетических, и видеонарезка с их употреблением.

Бигус фактически признал подлинность этих материалов.

"Два года я сидел по каким-то ямам по всей линии (фронта - Ред.), вернулся только вот под Новый год. И первое, что я теперь должен сделать, это как-то оправдываться за вполне взрослых людей, которые в свое свободное время оказались, буду откровенным, долбо@бами", - заявил Бигус в ролике, выложенном на канале редакции.

Он подчеркнул, что наркотические вещества на вечеринку принесли не журналисты, а операторы.

"За "кристаллики" (жаргонное название одного из наркотиков - Ред.) - кадровые чистки", - заявил Бигус.

В другом видео, записанном вскоре, он уже говорил о "давлении и преследовании" журналистов. После анализа ситуации, по его словам, стало понятно, что за членами его команды следили "упорно, системно и долго".

"Это не выглядит как месть за конкретный материал, а как системная, длительная слежка и преследование для дискредитации работы команды, которую она производила в течение нескольких лет", - утверждает Бигус.

При этом "докатились до установки камеры в номере девушек", и как бы он ни относился к увиденному, "это глубоко частная жизнь". Он заверил, что его редакция намерена выяснить, кто следил, как долго и "чтобы что".

По поводу того, кто организовал слежку, наиболее распространенной стала версия, что это украинские силовые структуры, которые действовали по заданию Офиса президента.

"Я считаю, что и оперативка (как оно выглядит, как проводилась эта оперативная и съемка, и записи) - очень это похоже на работу правоохранительных органов. У меня, к сожалению, пока нет этих прямых доказательств. Но еще раз повторю, это очень похоже на работу правоохранительных органов", - заявил в интервью Radio NV народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Не так важно, кто именно месяцами вел журналистов - ГБР (Государственное бюро расследований - Ред.), СБУ, Нацполиция или СВР (Служба внешней разведки - Ред.). Важно, что такие действия: 1) очевидно незаконные, 2) не могли не быть санкционированы властью", - написал в своем Telegram-канале Виталий Шабунин.

Бывший министр обороны и народный депутат нескольких созывов Анатолий Гриценко полагает, что случаи Николова и команды Бигуса, а также другие, связанные с "давлением и преследованием общественных активистов и журналистов, которые проводят антикоррупционные расследования", складываются в "стойкую" и "очень опасную тенденцию".

По мнению Шабунина, власть может попытаться даже больше усилить давление на "разоблачителей ее коррупции", потому что глубоко уверена, что "война все спишет".

"А значит, думают в ОП, они могут зайти дальше, чем была возможность у их предшественников. Потому что, когда с "расследователями" (и другими критиками) начнут расправляться, общество, занятое войной, будет реагировать не так остро. Дискредитируют журналистов-расследователей и общественный сектор именно для этого - готовя поле. А потом будет три генеральных способа убрать неугодных:

1) принятие законов наподобие российских "иностранных агентов";

2) посадки путем натянутых на глобус уголовных производств;

3) физическая утилизация на войне", - написал в своем Telegram-канале Шабунин.

По его словам, в аналог российского закона об иноагентах власти превратят перед вторым чтением законопроект о лоббизме.

Что касается физической утилизации неугодных через отправку на фронт, то ее Шабунин при таком сценарии считает практически неизбежной.

"Властям, если они продолжат закручивать гайки (а они продолжат), просто не останется иного выбора. Потому что расправы по идиотским уголовным производствам будут уничтожать легитимность Зеленского и внутри страны, и вовне. Так что надо будет либо останавливаться, либо делать это так, чтобы было трудно выкатить претензию. Утилизация на фронте – лучший способ. Что тут власти предъявишь: война", – написал Шабунин.

За происходящее он считает ответственным в том числе и Владимира Зеленского, так как "очевидно, что окончательное решение за ним".

Впрочем, сама власть активно показывает, что к инциденту не причастна.

Зеленский в своем вечернем обращении вчера заявил о недопустимости давления на журналистов. А СБУ открыла уголовное производство по поводу незаконной слежки за сотрудниками "Бигус.инфо".

Как говорит источник "Страны" в политических кругах, скорее всего, оба скандала - и с Николовым, и с Бигусом спишут на месть отдельно взятых героев их расследований, которые уже уволены со своих должностей. Таким образом, будут отводить любую ответственность от власти.

"Расследованиями и Николова, и Бигуса есть много недовольных. На них могут и повесить вину. По Николову, например, сказать, что это месть со стороны экс-главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. А по Бигусу - что это дело рук бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека, которого уволили вскоре после появления расследования о его российском паспорте. Но очевидно, что бывшие чиновники никогда бы не решились на такие акции, не получив одобрения свыше, понимая, какая может наступить ответственность. Поэтому наиболее распространена версия, что в обоих случаях речь идет о команде с Банковой. И это пока пристрелка. Идет замер реакции западных партнеров. Исходя из нее будут планироваться и другие действия в отношения представителей структур и СМИ, связанных с Западом. Власть хочет показать, что даже связи с американским посольством более не являются "защитной грамотой". Для Банковой очень важно продемонстрировать, что в стране есть только один центр власти и он может делать то, что он считает нужным, ни на кого не оглядываясь", - говорит источник.

Фиала показал тенденцию

На то, что ситуация с Бигусом и Николовым это не отдельные инциденты, а политическая тенденция, указывают и ряд других событий.

Недавно "Страна" разбирала ситуацию с известным украинско-чешским бизнесменом и медиамагнатом Томашем Фиалой. После появления в декабре нового пакета санкций СНБО против 51 человека и 134 компаний, в том числе зарегистрированных и/или работающих на захваченных Россией территориях Украины, некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источник, близкий к СНБО, что среди этих подсанкционных предприятий есть несколько, аффилированных с компанией Arricano Real Estate РLC, в которой один из совладельцев - Фиала (мажоритарный владелец - эстонец Хиллар Тедер, который был партнером Фиалы по ряду бизнес-проектов). Более того, в этих медиа, а также в эфире подконтрольного Офису президента телемарафона, прошла информация о том, что Arricano до сих пор работает в Крыму.

Фиала, подтвердив, что является миноритарным акционером Arricano, опроверг факт, что эта компания ведет деятельность на аннексированном полуострове. При этом он отметил, что в силу незначительности своего пакета акций не влияет на принятие решений в материнской компании, о выходе из которой пока не получается договориться с мажоритарным акционером. В целом же версию о своей причастности к бизнесу в Крыму он назвал "черным пиаром" в ответ на свою поддержку свободы слова и "призыв к переменам, необходимым для более быстрой евроатлантической интеграции Украины".

Важно, что Фиала и его медиа-группа также близки к западным структурам. И тем не менее это не уберегло бизнесмена от атаки, которая вряд ли велась без ведома Банковой (учитывая, что обвинения прозвучали и в эфире телемарафона).

И таким образом Фиала оказался в уязвимом положении, ведь теперь он теоретически и сам может попасть в санкционный список. А следом и его бизнес, в том числе СМИ, которые в последнее время стали активнее критиковать ОП, а также писать о конфликте президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Политолог Кость Бондаренко считает, что случаи Николова и "бигусов" с одной стороны и Фиалы - с другой - это "звенья одной цепи".

"Бизнесмен тоже ориентирован на Запад, в частности США. И у него сложные отношения с Ермаком в последнее время, по моей информации. Что означает эта серия "наездов"? Не исключено, что это связано с задержками западной помощи. Если в Вашингтоне не выполняют то, о чем их просит ОП, то нет смысла раскланиваться перед американцами, а заодно можно попытаться поставить на место прозападные структуры, которые считали, что могут ничего не опасаться и делать, что им захочется, имея поддержку американского посольства", - комментирует эксперт "Стране".

Политолог Руслан Бортник также допускает связь между кампанией против проамериканских групп в Украине и уменьшением американской помощи.

"Очевидно, влияние США ослабевает на украинском направлении. Поэтому наиболее активные силы внутри страны, ориентированные на либеральные круги в США и мире, можно одернуть", - комментирует эксперт "Стране".

Насторожиться, конечно, должна не только группа активистов и журналистов, связанных с грантовыми кругами, но и многие политики, которые ведут оппозиционную деятельность, полагая, что Запад не даст Зеленскому их "зачистить". Например, экс-президент Петр Порошенко или же люди, которые сейчас собираются вокруг проекта Сергея Притулы.

Если Банковая покажет, что все эти группы также уязвимы перед ее ударами и Запад на помощь прийти не сможет, то это откроет дорогу к окончательной зачистке и монополизации властью информационного и политполя, что и нужно Зеленскому в ситуации, когда война затягивается, свои рейтинги падают, а чужие, например у Залужного, растут.

Ключевой вопрос, повторимся, как отреагирует на это Запад. Очевидно, что там будут не в восторге от подобных действий. Все прошедшие годы США и ЕС прикладывали немало усилий, чтобы развернуть ситуацию в обратном направлении и сделать украинскую власть более подконтрольной (в том числе и через антикоррупционные структуры) и не допустить, чтобы Зеленский получил абсолютное влияние на процессы в стране.

Но расчет Банковой может быть на то, что в условиях войны Запад не захочет предпринимать какие-либо особо жесткие меры. Оправдается ли он будет понятно, возможно, уже в ближайшее время.

Но, вне зависимости от того, что скажут в Вашингтоне или в Брюсселе, однозначно, что молчать не будут прозападные структуры и медиа в Украине, осознавая мрачные перспективы для себя, которые описал Шабунин, и развернут масштабную кампанию против властей. Все это может стать серьезным дестабилизирующим фактором для общественных настроений в стране.