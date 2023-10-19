Высший совет правосудия расценил как вмешательство в деятельность судьи ВАКС публикацию главы Центра по борьбе с коррупцией Виталия Шабунина. А прокуратура открыла уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Шабунин обвинил судью ВАКС Олега Ткаченко в возможной предвзятости за то, что он не арестовал Ярослава Лугова, задержанного по делу Коломойского. А позже он еще и не арестовал активы Коломойского.

"Мы в ЦПК с нетерпением ждем мотивов судьи. Но если эти мотивы будут надуманы или высосаны из пальца в традициях Печерского суда, это означает только одно — таким судьям не место в ВАКС. Уже очевидно, что на четвертом году деятельности отдельные судьи ВАКС проявляют явную неспособность выполнять свою работу", - написал Шабунин в соцсетях.

Ткаченко обратился в ВСП с жалобой, назвав такие публикации "вмешательством в его деятельность как судьи, соединенное с откровенным публичным морально-психологическим давлением". Аналогичное заявление он подал и в прокуратуру.

По итогу рассмотрения вопроса ВСП расценил заявление Шабунина как вмешательство в деятельность судьи.

"Приведенная информация не является оценочным суждением, поскольку содержит факты принятия судьей конкретного решения и содержит мотивирование решения определенными доводами, которые должны удовлетворить автора публикации. Указанным действиям должны давать квалификацию правоохранительные органы", - заявил член ВСП Сергей Бурлаков, передает газета "Закон и Бизнес".

Он также сообщил, что Шевченковская окружная прокуратура Киева уже открыла уголовное производство после обращения Ткаченко по делу о вмешательстве в деятельность судьи.

Ранее мы писали о том, что отказавший НАБУ в аресте активов Коломойского судья ВАКС заявил о давлении со стороны главы ЦПК Шабунина.

А также, что Геращенко обвинил Шабунина в травле Лиева из Минобороны, которая привела к его отставке.