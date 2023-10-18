Сегодня, 18 октября, в Шевченковском суде Киева должно было состояться заседание по продлению меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Но из-за болезни судьи Елены Чайки заседание перенесли. Дату нового заседания пока не назначили.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Коломойского, оставив его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен.

С учётом того, что по другому уголовному делу сумма залога для Коломойского составляет 509 млн гривен, от выхода на свободу олигарха отделяют более 4,3 миллиарда гривен.

Адвокаты бизнесмена заявили, что будут обсуждать вопрос подачи иска в Европейский суд по правам человека по факту, как они считают, безосновательного содержания Коломойского под стражей.

Ранее в ходе судебного заседания он заявил о преследовании со стороны правоохранительных органов. По словам олигарха, если бы у следователей стояла задача расследовать дело, а не преследовать его, то с ним бы проводились следственные действия. Но этого не происходит.

Также в суде Коломойский заверил, что никуда не собирается уезжать из Украины и скрываться.