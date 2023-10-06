В перерыве заседания Киевского апелляционного суда арестованный бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии "Стране" сообщил, что сам он себя считает гражданином трех стран.

"А я никогда не скрывал. В 2014 году, помните?", — говорит олигарх.

На вопрос, как ему первая часть заседания, ответил следующее.

"На войне как на войне. Чего ожидаю? Мы не гидрометцентр", — сказал Коломойский.

Сейчас в судебном заседании объявили перерыв на 10 минут.

По словам Коломойского, после перерыва "никаких сенсаций" не будет.

Сегодня Игоря Коломойского доставили в Киевский апелляционный суд, где рассматривают жалобу его защиты на меру пресечения по делу о завладении 5,8 миллиардов гривен.

Напомним, 16 сентября суд увеличил залог Коломойскому до 3,9 миллиарда гривен, после того как он получил новое подозрение по делу о завладении 5,8 миллиардов гривен.

Игорь Коломойский на заседании сообщил судье, что его не уведомляли о лишении украинского гражданства. Также он сказал журналистам, что настроение у него сегодня хорошее, как всегда.

Ранее мы писали о том, что Ссуд Киева не может определиться, какое же гражданство у Коломойского.