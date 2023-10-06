Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о преследовании со стороны правоохранительных органов.

Заявление прозвучало во время его выступления в ходе судебного заседания.

По словам олигарха, если бы у следователей стояла задача расследовать дело, а не преследовать его, то с ним бы проводились следственные действия. Но этого не происходит.

"Я уже около 30 дней нахожусь в следственном изоляторе, за это время со мной не проводили следственные действия. Из-за того, что я нахожусь в СИЗО, мне тяжело поднимать все документы за последние десять лет, так как у меня ограниченные возможности по контакту с людьми. Мне нужно связываться с адвокатами, давать им задания. А если бы я был на свободе, я бы смог сотрудничать со следствием, предоставить все необходимые документы. Этим событиям уже десять лет. На что я могу повлиять, если буду не в СИЗО?" — заявил Коломойский.

Кроме того, он сообщил, что в ходе следственных действий просил провести очные ставки со свидетелями, чтобы впоследствии не было оснований обвинять его в угрозах кому-либо.

"Также хочу уточнить, что если следовать логике следствия, то я не донёс в "ПриватБанк" не 5,8 миллиардов, как утверждает следователь, а 12 миллиардов 658 миллионов. Это начиная с 2010 года. Именно такую сумму я получил за этот период. Но хочу отметить, что средняя касса "ПриватБанка" составляла около 15 миллиардов гривен. Соответственно, если бы в кассе "ПриватБанка" не хватало 12 миллиардов 658 миллионов гривен из 15, которые должны быть, то банк не смог бы работать", — объяснил Коломойский.

Еще во время своего выступления он заявил, что его не просто-то так судили во время Йом-кипур - иудейского Судного дня. И провел параллель между расстрелами евреев нацистами и судом над собой.

"Следствие пишет, что я не гражданин Украины, и относится ко мне как к гражданину Израиля. И вы к гражданину Израиля относитесь таким образом, что все следственные действия и судебные процессы подпадают под даты, важные для евреев. Я ни на что не намекаю, но обратил на это внимание", - сказал Коломойский.

Ранее в суде Коломойский заверил, что никуда не собирается уезжать из Украины и скрываться.

Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты бизнесмена по делу о завладении 5,8 миллиардов гривен.