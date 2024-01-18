Национальная полиция открыла уголовное производство по вмешательству в частную жизнь журналистки Bihus.Info.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале.

Отмечается, что полиция намерена установить, кто производил наблюдение за сотрудниками СМИ.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК Украины). В полицию обратилась журналистка информационного проекта с заявлением о том, что неустановленные лица незаконно собрали и распространили конфиденциальную информацию о ней. Накануне в медиа распространено видео с участием потерпевшей в одном из загородных комплексов Киевской области, которое снято скрытой камерой в арендованном номере", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в интернет слили видео с прослушкой телефонных разговоров некоторых сотрудников, на которых они обсуждают покупку наркотиков, а также со снятыми скрытыми камерами сценами употребления "товара". Руководитель проекта Денис Бигус заявил, что, судя по видео, за коллективом следили на протяжении "месяцев" - "упорно, системно и долго" с целью "дискредитации работы команды". По его оценке, "это эпизод давления на независимые медиа". При этом сотрудников, которые употребляли наркотики, он уволил.

Мы разбирались в отдельном материале, что стоит за скандалами с наездами и слежкой за журналистами.