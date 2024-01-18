По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, на границе Украины задержан один из самых известных украинских инвестбанкиров, основатель и руководитель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

По данным источников, он проходит по делу о земельных махинациях в Вышгородском районе Киевской области.

Дело ведет ГБР.

Из крупных сделок Concorde Capital в последнее время можно отметить покупку инвесткомпанией в конце 2022 года завода "Кузня на Рыбальском" у владельца группы "ТАС" Сергея Тигипко. Ранее этот завод принадлежал Петру Порошенко.

В СМИ активно ходила версия, что продажа завода от Порошенко Тигипко носила фиктивный характер и им продолжал в реальности управлять экс-президент.

Ранее мы сообщали, что владелец инвесткомпании "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа объявил о сборе средств на залог для Коболева, который получил премию в $10 млн. По его словам, все собранные средства пойдут на судебный залог для "крупнейшего врага российской газовой монополии и яркого менеджера".

Напомним, что главу Кассационного административного суда подозревают в земельных махинациях.