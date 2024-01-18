Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск близкого родственника львовского бизнесмена, разоблаченного на сделках с закупками одежды для ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советница ГБР Татьяна Сапьян. Она не назвала фамилию, но, по информации СМИ, речь идет о Романе Гринкевиче, сыне Игоря Гринкевича, которого обвиняют в том же самом.

Сообщается, что вчера пять членов группировки получили подозрение и были задержаны, однако один из них до сих пор скрывается.

"Вчера проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке", – подчеркнула Татьяна Сапьян.

Напомним, на днях Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, уже подозреваемому в попытке дать взятку следователю. Новое дело касается возможной коррупции на оборонных тендерах. Ущерб при закупке у него государством одежды и белья для ВСУ оценивается в почти миллиард гривен.

Перед этим ГБР сообщило об аресте имущества Игоря Гринкевича. Были наложены аресты на его недвижимое имущество, дорогие авто его семьи, счета подконтрольных ему компаний.