Крупный поставщик Минобороны пытался подкупить руководителя ГБР за полмиллиона долларов
Государственное бюро расследований (ГБР) задержало львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагавшего 500 тысяч долларов США одному из руководителей ведомства.
Об этом сообщается в соцсетях ГБР.
Взятку мужчина давал за помощь в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
Несколько месяцев назад Бюро возбудило уголовное производство по поводу сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд министерства. Это привело к ущербу бюджету на 1,2 млрд грн и срыву поставок.
Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также было установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.
Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил завышение стоимости товаров, поставленных для министерства.
Сейчас проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее Печерский суд признал виновным в незаконном получении подарка ценой почти в миллион гривен экс-главу Верховного суда Всеволода Князева.
Также мы писали, что мэру Сум сообщили подозрение по статье о подкупе за вымогательство взятки.