Государственное бюро расследований (ГБР) задержало львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагавшего 500 тысяч долларов США одному из руководителей ведомства.

Об этом сообщается в соцсетях ГБР.

Взятку мужчина давал за помощь в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Несколько месяцев назад Бюро возбудило уголовное производство по поводу сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд министерства. Это привело к ущербу бюджету на 1,2 млрд грн и срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также было установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил завышение стоимости товаров, поставленных для министерства.

Сейчас проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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