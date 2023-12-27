Печерский суд признал виновным в незаконном получении подарка экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает НАПК.

Его оштрафовали на 2550 грн, а подарок за 906 тыс. гривен конфисковали.

Подарком была сдача в аренду в 2017 году квартиры на Печерских Липках площадью 133 кв.м за тысячу гривен в месяц, что существенно ниже рыночной стоимости.

Как именно будет реализована конфискация, не уточняется.

По закону, судьям запрещено получать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц - то есть не дороже примерно 5 тыс. гривен.

Напомним, что Князев находится под стражей по подозрению в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. По данным следствия, эти деньги были переданы судье от владельца группы "Финансы и кредит", олигарха Константина Жеваго в качестве оплаты за принятие Верховным судом выгодного ему решения.

Он был задержан в мае, все это время находится в СИЗО, хотя ему и уменьшили залог со 107 млн гривен до 20 млн.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего главы Верховного суда Князева.