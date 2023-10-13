Подтвердился инсайд "Страны" о том, что сообщник бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева пошел на сделку со следствием. Адвоката Олега Горецкого и судью задержали на взятке в 2,7 миллионов долларов.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины.

ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором и адвокатом, по которому ему назначили пять лет лишения свободы без конфискации имущества и освободили от наказания с испытательным сроком три года. За это Горецкий перечислит 21 миллион гривен на дроны для ВСУ, еще 350 тысяч долларов у него конфискуют, а изъятые в ходе расследования 29 миллионов гривен будут перечислены на ВСУ.

"В соответствии с соглашением суд признал лицо виновным в пособничестве в предложении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, о предоставлении ему и третьему лицу неправомерной выгоды и предоставлении такой выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, и в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины и в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины... Согласно приговору суда по совокупности преступлений лицу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Тем временем Князева ВАКС оставил под стражей, в очередной раз уменьшив залог - до 35 миллионов гривен. Изначальная сумма была 107,3 миллионов.

О том, что ввторой фигурант дела экс-главы Верховного суда Князева пошел на сделку со следствием, мы писали еще в конце сентября.

НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего главы Верховного суда Князева в начале октября.