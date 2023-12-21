Бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву в очередной раз снизили залог - в этот раз до 20 миллионов гривен. Изначальная сумма составляла 107,3 миллиона. То есть размер залога уже уменьшен более чем в пять раз.

Решение вынесла Апелляционная палата ВАКС. При этом самого Князева оставили под стражей.

"Вынести новое постановление. Определить подозреваемому Князеву альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 20 миллионов гривен", - сказал на заседании судья.

Адвокаты просили выпустить подхащитного под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Прокурор заявил, что защита препятствует следственным действиям.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего главы Верховного суда Князева.

В сентябре бывшему главе Верховного суда уже уменьшили залог до 45 миллионов гривен.

Напомним, что Князева подозревают в получении 2,7 миллионов долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, эти деньги были переданы судье от владельца группы "Финансы и кредит", олигарха Константина Жеваго в качестве оплаты за принятие Верховным судом выгодного ему решения.