Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич пытался подкупить заместителя руководителя отдела Главного следственного управления ГБР за 500 тысяч долларов.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на текст решения Печерского райсуда Киева, который отправил Гринкевича в СИЗО с залогом более 429 млн грн.

В ноябре 2023 года ГБР провело обыски на таможенном посту "Чайки" Киевской таможни в рамках расследования дела о завладении государственными средствами при исполнении договоров поставки товаров, средств индивидуальной защиты, продуктов питания для нужд ВСУ.

"В результате обыска следователи изъяли комплекты нижнего белья, рубашки боевые, футболки летние и другие вещи. Поставщиком этого имущества были компании ООО "Трейд Лайнс Ритейл", ООО "Строительная компания Ситиград" и ООО "Строительный Альянс Монтажпроект". По данным следствия, эти компании подконтрольны Гринкевичу и его семье.

Затем, по версии следствия, Гринкевич узнал номер телефона заместителя руководителя отдела Главного следственного управления ГБР и 23 декабря с помощью мессенджера Signal написал сообщение с содержанием: "Здравствуйте. Я от общих друзей. Когда можно набрать?" А дальше в ходе телефонного разговора сообщил о необходимости встречи.

Сотрудник ГБР не был знаком с Гринкевичем, однако согласился на встречу, и в этот же день она состоялась на АЗС WOG, расположенной на Севастопольской площади в Киеве. На встрече Гринкевич, по версии следствия, попросил помочь с возвращением изъятого имущества. Однако сразу после встречи сотрудник ГБР обратился с рапортом о совершении преступления.

Через два дня Гринкевич снова написал чиновнику на Signal: "Христос родился, когда увидимся?" Еще через два дня он позвонил работнику ГБР, но тот ответил: "Здравствуйте, неудобно разговаривать, пишите". На что Гринкевич отписал: "Доброго. Имел встречу с нашими друзьями, все объяснили, готов на завтра встретиться. Если ок, напишите, где и когда. Спасибо".

Встреча прошла 28 декабря на той же АЗС WOG. На ней Гринкевич, как заявляют в ГБР, сказал, что готов передать 500 тысяч долларов за содействие в возвращении изъятого имущества. Передача средств была запланирована на следующий день в кафе VERY TASTY CAFE по ул. Симона Петлюры, 5. Как установило следствие, на нее Гринкевич принес 500 тысяч долларов и был задержан сразу после передачи средств.

Напомним, что сегодня ГБР арестовала имущество Гринкевича, подозреваемого в коррупции на тендерах Минобороны.