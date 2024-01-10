Экс-судья Верховного суда Богдан Львов, которого обвиняли в наличие российский паспорта, добился через суд восстановления в должности в Верховном суде и выплаты зарплаты за месяцы "вынужденного прогула".

Об этом сообщают журналисты "Схем".

Решение в его пользу вынес Киевский окружной админсуд. Верховный суд пока не говорит будет ли он подавать апелляцию на данное решение.

Львов был уволен в октябре 2022 года решением уже бывшего главы Верховного суда Князевым на основании письма СБУ о российском гражданстве Львова. О наличие у судьи паспорта РФ писали и СМИ. Сам Львов такую информацию отрицал.

Государственная миграционная служба Украины начала рассмотрение вопроса о лишении Львова гражданства Украины, но потом остановила без объяснения причин.

По информации "Страны", скандалу с паспортом Львова предшествовал его конфликт с тогдашним главой Верховного суда Всеволодом Князевым. После того как Князев стал подозреваемым по делу о взятке в размере 2,7 миллиона долларов и был уволен с поста главы суда, позиции Львова усилились.