Глава Кассационного хозяйственно суда в составе Верховного суда Украины Богдан Львов отчислен из штата суда решением главы Верховного суда Князевым. Причина - информация о наличии у Львова российского гражданства.

"И хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного Суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного Суда, чего никогда не должно произойти. Верховный Суд в своих действиях возлагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства России", - заявил Князев.

Напомним, по данным СБУ, глава Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов получал российский паспорт в 1999 году и продолжил его действие в 2012 году. Согласно налоговому реестру РФ, Львову был присвоен российский налоговый номер, который фигурировал в сделке по квартире в Москве на Ленинградском шоссе, 88.

Ранее данные о наличии у него российского паспорта публиковали "Схемы", а сам Богдан Львов - опровергал.

Затем судья Верховного суда Елена Кибенко опубликовала обращение про созыв собрания судей для досрочного прекращения полномочий Львова в связи с информацией о том, что у него есть российский паспорт и незадекларированная квартира в Москве.

3 октября Богдана Львова не смогли уволить с должности, несмотря на то, что СБУ подтвердила наличие у него гражданства РФ.