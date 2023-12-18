Высший антикоррупционный суд освободил Вячеслава Дзюбина - четвертого судью Киевского апелляционного суда, подозреваемого в получении взятки.

Об этом сообщили по итогу судебного заседания, которое транслировалось на ютуб-канале ВАКС.

Согласно решению суда, Дзюбина освободили из-под стражи под залог в размере 4 миллиона гривен.

Напомним, прокуратура просила принятие в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в 7 миллионов.

Сам подозреваемый на заседании не присутствовал. Его включили по видеосвязи из больницы, Дзюбин находится с момента получения уведомления о подозрении.

Ранее судья Юрий Слива уже вышел из-под стражи под залог. Ему запрещено общаться с другими подозреваемыми в получении взятки судьями и свидетелями, а также покидать пределы Киева без разрешения.

Мы также сообщали, что двух судей Киевского апелляционного суда отстранили от работы по подозрению в коррупции. Виктор Глиняний и Юрий Слива получили максимальный срок временного отстранения - два месяца со дня уведомления о подозрении.