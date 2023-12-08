Судья Киевского апелляционного суда Юрий Слива вышел из-под стражи. За него внесли 2,5 миллиона гривен залога.

Об этом сообщает в телеграм-канале журналист Олег Новиков.

Сливе запрещено общаться с другими подозреваемыми в получении взятки судьями и свидетелями, а также покидать пределы Киева без разрешения.

"За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли 2,5 млн грн залога. Он уже вышел из-под стражи под такие обязательства: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не общаться с другими подозреваемыми Палеником, Дзюбиным и Глиняным, а также свидетелями; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет", - сказано в посте Новикова.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отправил Сливу под стражу 6 декабря.

Всего были арестованы трое из четырех судей, проходящих по делу о получении взятки. Кроме Сливы это Виктор Глиняный и Игорь Паленик.

По версии следствия, судьи получили взятку за снятие ареста с двух самолетов, связанных с предприятием "Мотор Сич", руководителем которого был Вячеслав Богуслаев, ныне являющийся подозреваемым по делу о госизмене.