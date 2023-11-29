Подозреваемый во взятке нардеп Лабазюк вышел из СИЗО после уплаты залога в 40 миллионов гривен
Народный депутат Сергей Лабазюк из группы "За будущее" вышел из следственного изолятор, уплатив залог в размере 40 миллионов гривен.
Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Олег Новиков.
Как написал Олег Новиков, после выхода из СИЗО Лабазюк обязан:
- прибывать к правоохранителям по первому вызову;
- не отлучаться из Киева и Хмельницкой области;
- сдать загранпаспорта и не общаться со свидетелями по делу.
21 ноября НАБУ сообщило Лабазюку о подозрении в попытке дать взятку топ-чиновнику Минвосстановления за предоставление его компании подрядов по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен.
По данным следствия, в августе 2023 года нардеп обратился к чиновнику министерства с просьбой дать его компании подряды, взамен пообещав "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины депутат через посредника передал чиновнику 150 тысяч долларов.
Вчера нардепа отправили под стражу с возможностью залога более 40 миллионов гривен, хотя прокурор просил 100 миллионов.
Вместе с Лабазюком антикоррупционные органы объявили о подозрении в попытке дать взятку еще и члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко ("Слуга народа"). Он пытался подкупить Мустафу Найема и тоже вышел из СИЗО под залог 24 ноября.