Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от группы "За будущее" Сергею Лабазюку.

Его отправили под стражу с возможностью внесения залога более 40 миллионов гривен (прокурор просил 100 млн).

Напомним, вчера после двухдневного перерыва началось заседание по избранию меры пресечения Лабазюку.

21 ноября НАБУ сообщило Лабазюку о подозрении в попытке дать взятку топ-чиновнику Минвосстановления за предоставление его компании подрядов по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен.

По данным следствия, в августе 2023 года нардеп обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины депутат через посредника передал чиновнику 150 тыс. долларов.

Также мы сообщали, что нардепу Андрею Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.