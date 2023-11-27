После двухдневного перерыва в Высшем антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения народному депутату от группы "За будущее" Сергею Лабазюку.

Напомним, 21 ноября НАБУ сообщило Лабазюку о подозрении в попытке дать взятку топ-чиновнику Минвосстановления за предоставление его компании подрядов по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен.

По данным следствия, в августе 2023 года нардеп обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины депутат через посредника передал чиновнику 150 тыс. долларов.

Прокуратура просит избрать меру пресечения для Лабазюка в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что нардепу Андрею Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.