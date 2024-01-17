Украинская художница Соня Морозюк заявила, что не будет выходить замуж за Романа Гринкевича, семья которого оказалась в эпицентре коррупционного скандала с закупками для нужд армии.

Заявление Морозюк опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

"Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьёй. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной", - пишет художница.

Напомним, ранее она уже заявляла, что её свадьба может быть отменена, если обвинения в адрес семьи её жениха окажутся правдой. Правда, пока нет решения суда, которое бы доказывало вину Гринкевичей, и юридически они считаются невиновными.

После предыдущего заявления на Морозюк обрушилась война хейта в соцсетях по поводу дорогих подарков, которые она принимала от Гринкевича: недвижимости на сотни тысяч долларов и люксовых аксессуаров - на десятки.

В этот раз художница написала, что подарки бывшего жениха продаст, а вырученные за них средства отправит на нужды ВСУ.

"От Романа я получила два подарка - кольцо и колье. Эти вещи я продам, а средства на ВСУ. Все подозрения в том, что я якобы получала ещё что-то - квартиры, машины, недвижимость - я отвергаю", - написала художница в Фейсбуке.

Ранее стало известно, что бизнесмен Гринкевич пытался подкупить чиновника ГБР за полмиллиона долларов.

Как мы сообщали, ГБР арестовало имущество бизнесмена Гринкевича, подозреваемого в коррупции на тендерах Минобороны.