Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, уже подозреваемому в попытке дать взятку следователю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новое дело касается возможной коррупции на оборонных тендерах. Ущерб при закупке у него государством одежды и белья для ВСУ оценивается в почти миллиард гривен.

Поставленная продукция не соответствовала стандартам качества, так как раньше компании Гринкевича занимались строительством и не имели опыта в пошиве одежды. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

Подозрения получили пять человек, они задержаны. Проверяется причастность чиновников Минобороны.

Напомним, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

А 11 января ГБР сообщила об аресте имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Были наложены аресты на его недвижимое имущество, дорогие авто его семьи, счета подконтрольных ему компаний.