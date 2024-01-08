Внутренний аудит Министерства обороны Украины за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Фейсбуке.

Министр анонсировал в ближайшее время больше новостей о задержаниях и уголовных делах относительно схем в Минобороны.

Напомним, сегодня СМИ сообщали, что начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ, полковника Александра Козловского подозревают в хищении 170 миллионов гривен на закупке продуктов.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины и Министерство обороны обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. В Киеве задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

Также бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-глава департамента закупок Богдан Хмельницкий получили по четвертому подозрению. На этот раз - по делу о закупке некачественных бронежилетов на почти миллиард гривен.