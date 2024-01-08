Нарушения на 10 миллиардов. Умеров обнародовал результаты внутреннего аудита Минобороны
Внутренний аудит Министерства обороны Украины за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Фейсбуке.
Министр анонсировал в ближайшее время больше новостей о задержаниях и уголовных делах относительно схем в Минобороны.
Напомним, сегодня СМИ сообщали, что начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ, полковника Александра Козловского подозревают в хищении 170 миллионов гривен на закупке продуктов.
Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины и Министерство обороны обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. В Киеве задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, причастный к сделке.
Также бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-глава департамента закупок Богдан Хмельницкий получили по четвертому подозрению. На этот раз - по делу о закупке некачественных бронежилетов на почти миллиард гривен.