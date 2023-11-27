В Киевской области руководство военной части наладило нелегальную продажу продуктов питания, получаемых для военнослужащих.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ведомства, продукты, получаемые для личного состава, реализовывались участниками преступной схемы в местных магазинах, ресторанах и на базарах. У солдат отбирали не менее трети положенных им продуктов.

Также выписывались и "пустые" накладные на поставку продовольствия, которое фактически не поставлялось.

К настоящему времени известно о хищениях на сумму не менее 5 миллионов государственных средств.

Ранее ГБР открыло уголовное дело после заявлений о поборах в ВСУ от жены военного. По её словам в командовании подразделения, где служил её муж, установили размер взяток на все военные "услуги", начиная от выдачи патронов и заканчивая эвакуацией с поля боя в случае ранения.

Мы также сообщали, что ГБР начало расследование по поводу насильного вручения повестки мужчине в Одессе. Как сказано в сообщении бюро, сотрудники ТЦК и полицейские надели на мужчину наручники и силой затолкали в автомобиль после его отказа принять повестку.