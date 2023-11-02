В РФ национализировали курский завод "Конти-Рус", который ранее принадлежал украинскому предпринимателю и бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову.

Решение вынес Ленинский райсуд Курска по иску Генпрокуратуры РФ.

Некий общественный деятель попросил прокуратуру проверить компанию на предмет финансирования ВСУ. Прокуратура утверждает, что нашла этому доказательства, а также обвинила компанию в невыплате кредитов и налоговых махинациях.

Колесников заявлял, что продал весь свой бизнес в РФ еще в 2016-2017 годах. В то же время в российских СМИ писали, что он продолжал де-факто контролировать эти предприятия через офшоры.

Летом мы рассказывали, что генпрокуратура РФ намеревалась проверить курскую кондитерскую компанию "Конти-Рус" относительно ее связи с Колесниковым. Проверку инициировали в связи с тем, что Колесников жертвует деньги на ВСУ и якобы при этом продолжает владеть российской дочерней компанией "Конти"

Также мы сообщали, что в России могут национализировать принадлежащую Петру Порошенко липецкую фабрику Roshen.

А на днях стало известно, что в Крыму продали квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии.