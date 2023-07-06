В России генпрокуратура проверит курскую кондитерскую компанию "Конти-Рус" относительно ее связи с украинским бизнесменом Борисом Колесниковым.

Об этом пишет российский телеграм-канал Mash.

Как утверждает канал, проверка с тем, что Колесников жертвует деньги на ВСУ и якобы при этом продолжает владеть российской дочерней компанией "Конти", которая производит десерт Bonjour, конфеты Amour и шоколадное печенье "Супер контик".

Mash ссылается на интервью Колесникова одному из украинских телеканалов, в котором миллиардер заверяет, что в 2016 или в 2017 году продал российский актив.

Однако на деле, пишет Mash, бизнесмен продолжает им владеть через две компании-прокладки на Кипре, которые и переводят деньги Вооруженным силам Украины, а топ-менеджмент старой "Конти" и обновлённой "Конти-Рус" в большинстве одни и те же люди.

Глава федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил в генпрокуратуру РФ материалы на Колесникова с просьбой провести проверку, "наказать виновных и остановить поток финансирования ВСУ" за счёт курской фабрики.

На днях в России объявили в розыск известного украинского бизнесмена, владельца водки "Хортица" Евгения Черняка. В РФ его обвиняют "в финансировании ВСУ".

Также МВД России объявляет в розыск украинских военачальников.