Генпрокуратура РФ рассмотрит вопрос "национализации" липецкой фабрики Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее обращение направил некий российский "общественник" Виталий Бородин.

В обращении говорится, что фабрика фактически остаётся в собственности Порошенко, контролируется его семьёй и деловыми партнёрами, например — экс-главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой.

Также сообщается, что две управляющие фабрикой фирмы более чем на 90% принадлежат украинской Центрально-Европейской кондитерской компании, конечным владельцем которой является сын Петра Порошенко Алексей.

Напомним, в 2020 году сообщалось, что Порошенко переписал свои предприятия на сына Алексея. Это возможно было сделано им из опасения конфискаций после того, как на него завели ряд уголовных дел как только он проиграл президентские выборы.

Тогда же, в 2020 году, в РФ уже допускали возможность конфискации рошеновской фабрики после того как ввели личные санкции против 42 украинских депутатов. Порошенко заявлял, что там уже три года как остановлено производство. Но юридически предприятие все ещё принадлежало ему.