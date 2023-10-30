В Крыму "продали" квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии.

Назначенные РФ "власти" заявляют, что национализировали ее и продали с аукциона за 44,3 млн руб (чуть меньше полумиллиона долларов).

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что квартиру Владимира и Елены Зеленских в Крыму купила семья адвоката из Москвы Ивана Тучкова, который защищал фигуранта уголовного дела о хищении 330 млн рублей из "Роскосмоса".

Его супруга Ольга Липовецкая рассказала, что квартиру купили для проживания семьей, а не для сдачи в аренду - "чтобы дети пожили в хорошем крымском климате".

Напомним, летом в аннексированном Крыму "национализировали" квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской, которая находится в Ялте.

После вторжения, назначенные РФ "власти" Крыма заявили, что недвижимость Владимира Зеленского под Ялтой будет "национализирована". Квартира президента Украины находилась в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии. Супруги Зеленские ещё в 2013 году, до президентства и аннексии Крыма, купили пентхаус в ЖК "Император" вблизи Ливадийского дворца в Ялте площадью 129,8 кв. метров.

А в 2021 году сообщалось, что за квартиру Зеленских в Крыму исправно платят коммуналку в рублях.