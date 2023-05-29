В Крыму выставят на торги недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая попала в так называемый список национализированного имущества.

Об этом заявил назначенный РФ "глава" полуострова Сергей Аксенов в интервью российским СМИ.

"По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно... Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес... Там и Яценюка есть имущество, и Порошенко, и еще персонажей", – сказал он.

При этом он не уточнил, о каком именно имуществе Порошенко идет речь.

Ранее Аксенов также заявлял, что в Крыму уже "национализировали" квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской, которая находится в Ялте, а также здание в Симферополе, принадлежавшее "Меджлису".

До этого "власти" аннексированного Крыма не раз говорили о намерении "национализировать" недвижимость Зеленских. Речь шла о квартире президента Украины, коорая находится в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии.

Зеленские ещё в 2013 году, до президентства и аннексии Крыма, купили пентхаус в ЖК "Император" вблизи Ливадийского дворца. Его площадь составляет 129,8 кв. м.