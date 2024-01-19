"Стране" стали известны подробности задержания известного украинского инвестбанкира, основателя и руководителя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы.

По информации источника "Страны", Мазепу задержали на пункте пропуска "Медика - Шегини" на границе с Польшей при попытке выехать из Украины. Вместе с ним также задержан его брат Юрий Мазепа и еще два человека.

Напомним, что инвестора подозревают в земельных махинациях.

"Всего в деле фигурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели Департамент стратегических расследований Нацпола вместе с Государственным бюро расследований", - говорит источник.

Ряд СМИ пишут, что речь идет о получение права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

В Concorde Capital уже заявили, что в их офисе прошли обыски, силовики изъяли документы по разным направлениям деятельности инвесткомпании.

Ранее мы рассказывали, что ГБР объявило в розыск сына львовского бизнесмена Гринкевича, подозреваемого в коррупции при закупках для ВСУ.

Также сообщалось, что СБУ задержала в Киеве владельца агрохолдинга, подозреваемого в поставках продуктов питания для армии РФ. Фамилию в спецслужбе не называли, но СМИ писали, что речь идет о предприятии "Морис Каховка", а фамилия ее владельца - Дживан Мамоян.