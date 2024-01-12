СБУ задержала экс-чиновницу из Херсона, которую подозреваю в том, что во время оккупации она отдала автопарк "скорых" для депортации украинских детей в РФ

Как сообщает СБУ, для этого она подписала соответствующее "распоряжение" для видимости законности процедуры.

Помимо этого фигурантку обвиняют в том, что она способствовала оккупантам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили на машинах скорой помощи из Херсона в Крым, а затем в Россию.

Таким образом, они маскировали незаконный вывоз несовершеннолетних под видом перемещения медицинского спецтранспорта.

Также сообщается, что эти машины скорой помощи командование оккупационных группировок России привлекало для эвакуации раненых военных армии РФ с передовой в военные госпитали страны-агрессора.

Накануне освобождения Херсона российские войска переправили угнанные медицинские автомобили на левый берег Днепра.

Война в Украине идет уже 688-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США. Об этом он заявил, говоря о том, как Россия пытается восполнить свои арсеналы с помощью других стран. В частности, с помощью Ирана и КНДР.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.