СБУ разоблачила украинскую компанию, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины.

Об этом сказано в Фейсбуке ведомства.

Согласно материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн грн. По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС. При этом на самом деле после получения продукции иностранная структура отправляла изделия в Россию.

На территории РФ тактические медсредства попадали в подсанкционные компании России, специализирующиеся на поставках амуниции для российских войск.

Как установило расследование, для маскировки преступной деятельности владелец украинской компании занимался раскруткой собственного имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам.

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