Российские хакеры могли украсть персональные данные пользователей "Киевстара".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова начальника управления кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

По оценке СБУ, хакеры могли также определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, украсть аккаунты Telegram пользователей "Киевстара", которых насчитывается около 24 миллионов.

Хотя представители "Киевстара" сообщают, что "никаких фактов утечки персональных и абонентских данных не выявлено".

Как оказалось, хакеры находились в системе оператора как минимум с мая прошлого года. А как минимум с ноября получили полный доступ.

Взлом, по словам Витюка, вызвал катастрофические разрушения: было уничтожено "почти все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Атака "полностью разрушила ядро оператора связи".

После этого были попытки и новых кибератак по "Киевстару", но оператор и СБУ сумели их предотвратить.

При этом Витюк заверяет, что "если говорить об обнаружении дронов, об обнаружении ракет, то эта ситуация нас сильно не затронула".

Напомним, что 12 декабря хакерская атака вызвала масштабный сбой работы оператора мобильной связи и интернета "Киевстар".

Ранее мы писали о том, что хакеры взломали сеть мобильного оператора "Киевстар" через учетную запись одного из его работников.

А также, что "Киевстар" сделал следующий месяц после сбоя бесплатным для всех абонентов.