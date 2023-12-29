По материалам СБУ объявлено о подозрении одному из крупнейших украинских предпринимателей, владельцу водки "Хортица" Евгению Черняку.

Евгений Черняк подозревается в "финансировании вооруженной агрессии РФ".

По версии следствия, несмотря на войну, его компании продолжили вести бизнес с РФ.

СБУ утверждает, что в течение 2022 года в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

"В ходе обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу РФ", - заявляет спецслужба.

Следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний.

Напомним, что ранее против Черняка возбудили уголовное дело в РФ причем по "зеркальному" обвинению - "за финансирование ВСУ".

Как утверждал Следственный комитет РФ, сотрудники компании Черняка "перевели на нужды ВСУ более 500 млн рублей".

Ранее бизнесмен Евгений Черняк перенес часть производства водки "Хортица" и "Мороша" из Украины в Беларусь.