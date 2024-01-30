Секретаря Коломыйского горсовета Ивано-Франковской области Андрея Куничака уволили за то, что он попросил женщину-депутата Галину Белю "не смотреть на него, как ведьма".

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, к которому обратилась пострадавшая.

Инцидент произошел осенью, когда в горсовете планировали рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря. Во время выступления Куничак обратился к Беле со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так!". На ее уточняющий вопрос: "Как?", - он ответил: "Как ведьма!" После этих слов секретаря депутатский корпус принялся бурно ему аплодировать.

"По информации, распространенной в СМИ, во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил унижающие женщину высказывания, нарушающие ее право на уважение к чести, достоинству и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета", - прокомментировал инцидент Лубинец.

Он добавил, что поведение Куничака рассмотрела назначенная постоянная комиссия, по результатам ее выводов было принято решение о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета.

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