Бывший заместитель министра образования Игорь Гарбарук, который ушел в отставку после скандала с декольтированным платьем его помощницы Кристины Тышкун, заявил, что мужчина не может указывать женщине, как одеваться.

Об этом он сказал в эфире ТСН.

"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине что ей надевать. Потому что, на самом деле это противоречит европейским принципам, это дискриминации и это можно отнести к вопросу сексизма", - сказал Гарбарук.

Напомним, скандал начался с того, что мэр Львова Садовой опубликовал фото, на котором в мэрии в компании чиновников была девушка в черном платье с декольте с ярким макияжем. Как оказалось, это была Кристина Тышкун - помощница теперь уже бывшего заместителя министра образования Гарбарука. Такой образ помощницы замминистра вызвал настоящий резонанс в сети и шквал критики.

В результате Гарбарук взял на себя ответственность за скандал с платьем помощницы и забрал трудовую в Минобразования, а скандально платье решили продать на аукционе.

После появления скандального фото, в сети появились слухи о том, между 52-летним Гарбарука и Тишкун специфические отношения. "Страна" подробно разобралась в скандале.