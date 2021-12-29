Скандальное черное платье с вырезом на груди Кристины Тышкун, помощницы уже бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука, за которое Гарбарук заплатил заявлением об отставке, уйдет с молотка в рамках благотворительного аукциона.

Об этом в своем Facebook написал ведущий канала "НАШ" Артем Никифоров.

Он заявил, что ставки принимаются в комментариях, и пообещал назвать победителя сегодня в 18:00 в эфире канала "НАШ".

"Друзья, сегодня в эфире телеканала НАШ мы с Ольга Веремий проведем новогодний благотворительный аукцион. Лот - платье Кристины Тышкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", - объяснил ведущий.

Никифоров добавил, что победит самая большая ставка и победителю достанется заряженное на медийный успех платье Кристины Тышкун. Также победитель должен будет предоставить подтверждение направления средств человеку/учреждению/проекту.

Напомним, недавно мэр Львова Садовой опубликовал фото, на котором в компании чиновников была запечатлена девушка в откровенном платье. Как выяснилось, на снимке была Кристина Тышкун - помощница замминистра образования Украины. Девушка была ярко накрашена: ее губы были подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья.

После фото с помощницей Кристиной Тышкун в сети заговорили о его специфических с ней отношениях. Правда, слухи эти пока не подтверждаются. "Страна" подробно разобрала этот скандал.