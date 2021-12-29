28 декабря стало известно, что Кабинет Министров Украины уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, попавшего в скандал из-за фото с помощницей в откровенном платье.

Напомним, Кристина Тишкун, пришедшая во львовскую мэрию в откровенном платье и сфотографировавшаяся с мэром Львова Андреем Садовым, оказалась помощницей замминистра образования Гарбарука. Они приехали во Львов проинспектировать работу учебно-практических центров и посетить выставку по энергоэффективности.

«Страна» вместе со стилистами разобралась, что же такого было в образе видной брюнетки и со вкусом ли была одета девушка, если бы, к примеру, в этом наряде она пришла не на официальное мероприятие, а в ресторан с подругами или на вечеринку.

«Скажем, это платье уместно в ночном клубе, если в целом комфортно носить такого рода декольте. Сапоги немного вызывающие и вместе с вызывающим платьем дают эффект отторжения. Если же говорить об официальных встречах, то для женщины недопустим высокий сапог, по протоколу - туфли на каблуке и платье, закрывающее колено», - считает Ксения Карпенко, стилист и автор бренда LOVE.

Фешн-эксперт уверена, мода и стиль - это инструмент коммуникации, который говорит, когда мы еще не успели открыть рот. Работа в госучреждениях и официальные встречи подразумевают строгий деловой дресс-код.

Но даже если не брать в расчет служебные обстоятельства, наряд Тишкун, мягко говоря, чересчур кричащий и для повседневного выхода. Усугубляет все броский макияж. Особенно яркая помада, которую лучше было бы заменить на нейтральный оттенок.

Стилист раскритиковала подбор аксессуаров и верхней одежды. Речь идет о крестике на цепочке и роскошной коричневой шубе почти до пят. С виду это натуральный соболь.

В Киеве подобную шубу можно купить за большие деньги, фото: facebook.com

"Украшение тут абсолютно не к месту. Для этого платья достаточно было бы ограничиться серьгами-пуссетами. Что касается шубы, то во всем мире, в эпоху экологичного потребления и сознательного отношения к природе - мех становится атавизмом (нечто крайне устаревшее, давно вышедшее из употребления - Ред.)", - говорит Ксения.

Наша собеседница подчеркивает, что девушка в мехах либо не знает глобальных тенденций, либо просто игнорирует их.

Мы же нашли такое пальто, как у помощницы Гарбарука, на украинском сайте мультибрендового бутика люксовых торговых марок.

Модель из меха соболя на кашемировой подкладке от итальянской фирмы Rindi представлена в коллекции этого года и стоит по цене новой Toyota Corolla в салоне у официального дилера. А именно, ни много ни мало 635 264 грн. Это зарплата украинского учителя почти за 8 лет работы.

Напомним, как ранее сообщала «Страна», министр иностранных дел встречается с блондинкой на «Ягуаре».