Бывший замминистра образования Игорь Гарбарук, попавший в скандал и лишившийся должности из-за откровенного платья своей помощницы, прокомментировал свое увольнение. Он подтвердил, что написал заявление по собственному желанию и в среду, 29 декабря, получил трудовую книжку.

"Настало время прояснить некоторые моменты.

1. Я действительно написал заявление по собственному желанию. Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика которой я придерживаюсь.

2. Как у каждого человека у меня был выбор. Я мог бы не писать заявление, но решил поступить именно так, как я решил", - написал бывший чиновник.

Он выразил надежду, что в Украине постепенно "будет сформирован институт репутации, и каждый политик и чиновник будет отвечать за свои слова и поступки с честью и достоинством".

"Что мешало ему сразу сделать замечание своей помощнице или, по крайней мере, не выводить ее в таком наряде на публику, остаётся загадкой", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, на днях мэр Львова Садовой опубликовал фото, на котором в компании чиновников была запечатлена девушка в откровенном платье. Как выяснилось, на снимке была Кристина Тишкун - помощница замминистра образования Украины.

Девушка была ярко накрашена: ее губы были подведены красной губной помадой. На ней было надето облегающее вечернее платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию.

Замминистра образования Гарбарук отреагировал на данную ситуацию, процитировав в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга.

После фото с помощницей Кристиной Тишкун в сети заговорили о его специфических с ней отношениях. Правда, слухи эти пока не подтверждаются. "Страна" подробно разобрала этот скандал.