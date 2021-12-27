Надежда Савченко прокомментировала "Стране" свою фотосессию, где экс-нардеп предстала в необычном для себя образе - в платьях и с макияжем.

Савченко ответила на вопрос "Страны", означает ли эта фотосессия, что она решила сменить имидж и теперь будет появляться в публичном пространстве в новом женственном образе.

По словам Надежды Савченко, эту фотосессию можно считать ее разовым "новогодним подарком" самой себе.

"Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть - это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так - все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Так что не до фотосессии сейчас. Придет время, будем все стрелять", - сообщила Надежда Савченко.

Также она прокомментировала резонанс, который вызвала ее фотосессия в соцсетях, и обилие мэмов.

"Я была за городом и не смотрела, какой там резонанс. Но я уже вижу, что у люди у нас, к сожалению, редко реагируют на что-то серьезное и то, что правда стоит внимания. Зато на что-то легкое им всегда посмотреть интересно", - добавила Савченко.

Ранее "Страна" писала о том, что суд вернул прокурорам дело о поддельных COVID-сертификатах сестер Савченко.

Также мы сообщали, что Надежда Савченко опубликовала фото в парандже из турецкой мечети.