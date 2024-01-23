Кабмин уволил главу Запорожской ОВА Малашко. Его место займет мэр Мелитополя Федоров
Кабинет министров Украины согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации.
Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.
С февраля 2023 года должность главы Запорожской ОВА занимал полковник СБУ Юрий Малашко, которого правительство уволило.
"На своем заседании 23 января Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента: об увольнении Малашко Юрия Анатольевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации; о назначении Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в посте.
Теперь назначение преемника Малашко должен утвердить президент.
Иван Федоров был избран Мелитопольским городским головой в декабре 2020 года. С ноября 2019 по ноябрь 2020 был первым заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
В марте 2022 года он был похищен российскими военными. После шести дней в плену Федорова обменяли на девять пленных российских солдат-срочников.
Напомним, накануне Нового года Владимир Зеленский утвердил предложение Кабинета министров назначить новых глав Донецкой и Ровенской ОВА. Донецкую обладминистрацию возглавил Вадим Филашкин, а Ровенскую - Александр Коваль.