Кабинет министров Украины согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации.

Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

С февраля 2023 года должность главы Запорожской ОВА занимал полковник СБУ Юрий Малашко, которого правительство уволило.

"На своем заседании 23 января Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента: об увольнении Малашко Юрия Анатольевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации; о назначении Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в посте.

Теперь назначение преемника Малашко должен утвердить президент.

Иван Федоров был избран Мелитопольским городским головой в декабре 2020 года. С ноября 2019 по ноябрь 2020 был первым заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

В марте 2022 года он был похищен российскими военными. После шести дней в плену Федорова обменяли на девять пленных российских солдат-срочников.

Напомним, накануне Нового года Владимир Зеленский утвердил предложение Кабинета министров назначить новых глав Донецкой и Ровенской ОВА. Донецкую обладминистрацию возглавил Вадим Филашкин, а Ровенскую - Александр Коваль.